Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı... Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi Yerel Haberler Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı. Sömestre tatili için Hatay'a gitmiş, depremde enkaz altında kalmışlardı... Hatay'dan gelen cenazeler Ayvalık'ta toprağa verildi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hatay'da depremin ardından enkazda kalıp hayatını kaybeden Tanrıkulu Ailesi'ne mensup üç cenaze Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi. Ayvalık'ın sevilen simalarından pazarcı esnafı Adnan Tanrıkulu'nun sömestre tatili için memleketi Hatay'a giden eşi Duygu Tanrıkulu ile çocukları Deniz ve İlke, depremde göçük altında kalıp hayatını kaybetti. Anne Duygu ve çocukları Deniz ve İlke'nin cenazeleri Altınova Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namazın ardından Altınova Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. Cenazede baba Adnan Tanrıkulu'nun tarifi imkansız üzüntüsü ise yürekleri dağladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Altınova Hatay Yerel Güncel Haberler

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