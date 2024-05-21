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SOLOTÜRK, Kırıkkale semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi

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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, Kırıkkale semalarında yaptığı provayla vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattığı bildirildi. Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen KALEFEST etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösteri, F-16 savaş uçağıyla yapılan farklı manevralarla nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, Kırıkkale semalarında uçuş gösterisi gerçekleştireceği KALEFEST etkinlikleri öncesinde yaptığı provayla vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan 5 gün sürecek KALEFEST etkinlikleri yarın başlıyor. Tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak planlanan KALEFEST etkinlikleri, özel sektör firmalarının sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi SOLOTÜRK, 23 Mayıs'ta yapacağı gösteri için prova uçuşunu başarıyla icra etti. F-16 savaş uçağıyla farklı manevraların yapıldığı gösteri nefes kesti. Heyecan dolu dakikalar yaşayan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Uçuş gösterisinin muhteşem olduğunu ifade eden Demet Aksöz isimli vatandaş, "İnsanoğlunun o şiddetle birlikte o hızla birlikte yukarıya o tırmanışı yapması mükemmeldi. Gerçekten çok süper pilotlarımız var bizim Türkiye olarak" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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