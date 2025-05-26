SOLOTÜRK İstanbul Semalarında Unutulmaz Bir Gösteri Uçuşu Yapacak

SOLOTÜRK İstanbul Semalarında Unutulmaz Bir Gösteri Uçuşu Yapacak
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Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. F-16 pilotlarıyla, katılımcılara nefes kesici anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinleri kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK vatandaşlara unutulmaz anlar yaşayacak. Dünya havacılık tarihinde kendilerine ait patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları savaş pilotu olma özelliğini de taşıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SOLOTÜRK ekibi, 27 Mayıs 2025 günü saat 15.00'da Çevre Tanıma Uçuşu, saat 19.00'da Prova Uçuşu gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da gösteri uçuşu yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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