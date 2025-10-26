SOLOTÜRK Anıtkabir Semalarında Çevre Tanıma Uçuşu İcra Etti

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu icra etti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapacağı gösteri uçuşu öncesinde Ankara'da çevre tanıma uçuşunu icra etti. SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında ise bugün 16.00'da prova uçuşu ve ardından 30 Ağustos'ta gösteri uçuşunu icra edecek. - ANKARA