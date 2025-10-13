Haberler

Söke Tarım Müdürlüğü 2025 Desteklemeleri İçin Pamuk ve Ayçiçeği Saha Çalışmaları Yürüttü

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı desteklemeleri kapsamında pamuk ve ayçiçeği ile ilgili saha çalışmaları gerçekleştirdi. Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Söke Ovası'nda yürütülen çalışmalar, üretici desteklemeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 yılı desteklemelerine esas olacak ürün çalışmaları kapsamında pamuk ve ayçiçeğiyle ilgili saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Pamuk üretimi bakımından Aydın'ın en önemli merkezlerinden biri olan Söke Ovası, aynı zamanda ayçiçeği üretiminde de her yıl ekim yapılan bölgelerin başında geliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretici desteklemeleri kapsamında pamuk ve ayçiçeğiyle ilgili saha çalışmaları yürüttü. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 yılı desteklemeye esas ürün çalışmaları gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
