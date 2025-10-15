Söke Pamuğu'nun Hasat Dönemi Devam Ediyor

Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde coğrafi işaretli ve AB tescilli Söke Pamuğu'nun hasat dönemi sürerken, bölgede pamuk üretiminde dikkat çeken rakamlar var. Söke, Aydın'daki toplam pamuk ekim alanlarının yüzde 55'ine sahip ve Türkiye genelinde pamuk üretiminde üçüncü sırada yer alıyor.

Pamuk üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Aydın'da üretim rakamları dikkat çekiyor. 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre kent genelinde 447 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılırken, bunun 248 bin dekarını Söke Ovası oluşturdu. Böylece Söke, Aydın'daki toplam pamuk ekim alanlarının yüzde 55'ine ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl TÜİK verilerine göre il genelinde 557 bin dekar alanda 246 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirildi. Elde edilen bu sonuçlarla Aydın, Türkiye genelinde pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Gölbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen pamuk hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Bölgeye özgü az çepelli, düşük sarılık değerine sahip ve uzun lifli yapısıyla öne çıkan Söke Pamuğu'nun ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Temiz, üreticilere bereketli bir sezon diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
