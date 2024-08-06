Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcıları Uyardı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğanbey Milli Park Şefliği alanında konaklayan arıcıları bölgedeki bir zeytin üreticisinin bahçesinde tarımsal ilaçlama yapacağı belirterek uyardı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğanbey Milli Park Şefliği zeytin üreticisi Hüseyin Tibet'in bahçesinde tarımsal ilaçlama yapacağını belirterek bölgede konaklayan arıcıların bu süreçte dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Doğanbey Milli Park Şefliği alanında konaklayan arıcılarımızın dikkatine! Zeytin üreticimiz Hüseyin Tibet 6 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde bahçesinde tarımsal ilaçlama yapacaktır. Arıcılarımızın tedbirli bulunmasını hatırlatırız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN