Söke'de Pamuk Bitkileri Sağlıklı Gelişiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk ekili alanlarda yapılan incelemelerde bitki gelişiminin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, son sulama sonrası pamuk bitkilerinin sağlıklı gelişim gösterdiği tespit edildi. Müdürlükten yapılan açıklamada pamuk tarlalarında hastalık ve zararlı yoğunluğunun düşük seviyede olduğu, koza, tarak ve çiçeklenme durumlarının ise üreticiler için verim açısından umut verici bir tablo ortaya koyduğu kaydedildi. Pamuk üretiminin Söke Ovası için stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin tarlalarında düzenli gözlem yapmalarının ve önerilen tarımsal uygulamalara dikkat etmelerinin verimliliği artıracağı ifade edildi. - AYDIN