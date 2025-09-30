Haberler

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım ve gıda güvenliği için yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği şartları incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşın sofrasına gelen gıdaların sağlıklı ve güvenli olması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerken, Güllübahçe ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan gıda işletmeleri denetlendi.

5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, gıda güvenliği açısından gerekli şartları taşıyıp taşımadığı titizlikle incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, mevzuata uygun çalışan işletmelere teşekkür edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin risk esaslı sistem üzerinden düzenli aralıklarla sürdürüldüğü hatırlatılarak, "Vatandaşımızın güvenle tüketebileceği gıdaya ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız hem halk sağlığını korumak hem de işletmelerin daha bilinçli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.