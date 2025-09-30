Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşın sofrasına gelen gıdaların sağlıklı ve güvenli olması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerken, Güllübahçe ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan gıda işletmeleri denetlendi.

5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, gıda güvenliği açısından gerekli şartları taşıyıp taşımadığı titizlikle incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, mevzuata uygun çalışan işletmelere teşekkür edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin risk esaslı sistem üzerinden düzenli aralıklarla sürdürüldüğü hatırlatılarak, "Vatandaşımızın güvenle tüketebileceği gıdaya ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız hem halk sağlığını korumak hem de işletmelerin daha bilinçli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak" denildi. - AYDIN