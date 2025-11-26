Haberler

SMA Hastası Tahir İçin Maddi Destek Çağrısı

Güncelleme:
Aksaray'da yaşayan Melisa Özbulduk, 17 aylık oğlu Tahir'in SMA Tip-1 hastalığı için yurt dışındaki tedavisinin masraflarını karşılamakta zorluk yaşadığını belirterek maddi destek talep etti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da yaşayan Melisa Özbulduk, SMA Tip-1 hastası 17 aylık oğlu Tahir'in yurt dışındaki tedavisi için destek istedi.

Aksaray'da yaşayan Özbulduk ailesi, 7 yıl boyunca çeşitli tedaviler sonucunda bebeklerine kavuştu. Tahir ismi verilen bebeğe 14 günlükken SMA Tip-1 hastalığı tanısı konuldu. Aile haberle birlikte hayatlarının şokunu yaşadı.

Anne Melisa Özbulduk, oğlunun tedavisi için istenen miktara maddi olarak güçlerinin yetmediğini belirterek, destek istedi. Melisa Özbulduk şöyle konuştu:

"Evladım şu an ilacının 7. dozunu aldı. Ama bu ilaç, hastalığı sadece yavaşlatıyor. Bir gen tedavisi var, Dubai'de 75 milyona tekabül ediyor. Ama bizim bu ilacı karşılamaya gücümüz yetmiyor. Sizlerin, çevrenizdeki insanların yardımına ihtiyacım var, ben evladıma yetemiyorum. Evladım şu an 17 aylık, 2 yaşından önce ilacını alması lazım. Kampanyamızın bitmesine şu an 2 aylık bir süre kaldı. Çok zor bir durumdayız."

"Tedavisi var, bu hastalık çaresiz değil"

Aksaray'ın birçok hayırsever iş insanı olduğunu, onlardan destek beklediklerini, çocuklarının bir an önce ilacına kavuşması gerektiğini söyleyen Özbulduk, "Bu ilaç çok pahalı olduğu için bizim gücümüz yetmiyor, sizden destek bekliyoruz. Kampanyamızın yüzde 40'ı tamamlandı, inşallah devamı gelir. Daha iyi yerlere ulaşmamız lazım. İnşallah kampanyamız bir an önce tamamlanır, süremiz azalıyor. Tedavisi var, bu hastalık çaresiz değil. Pahalı bir tedavi, desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
