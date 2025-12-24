Slovakya Başbakanı Fico, ülkenin en uzun tünelini açmadan önce tünel boyunca paten kaydı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin en uzun tünelinin resmi açılışından önce 7,4 kilometrelik tünelin tamamını paten kayarak geçti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin kuzeyindeki Zilina bölgesinde yapımı 27 yıl süren tünelin açılışında alışılmadık türden bir performans gerçekleştirdi.

Slovak lider, Pazartesi günü tünelin resmi açılışından saatler önce 7,4 kilometrelik Visnove Tüneli'nin tamamını paten kayarak geçti. Tünel içinden görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve tünelin tamamını paten kayarak geçtim" dedi.

Fico, açılış töreninde yaptığı konuşmada ise tünelin Slovakya vatandaşlarının hayatını iyileştireceğine işaret ederek, "Siyasetin temel misyonu da budur" dedi.

Slovakya'nın karayolu ağındaki en uzun tünel olan Visnove Tüneli, Lietavsk Lka ile Dubn Skala arasında D1 otoyolunun 13,5 kilometrelik kesiminin bir parçası olarak Pazartesi günü itibarıyla trafiğe açıldı.

Batı Karpatlar'daki Mala Fatra sıradağlarının eteklerinde yer alan dağlık bir araziden geçen D1 otoyolu, uzun süredir mühendislik açısından zorluklar oluşturmuş ve ülkenin doğu-batı ulaşım hattını sekteye uğratmıştı.

Tünel için çalışmalar 22 Mayıs 1998 tarihinde başlamış, 2002 yılında durdurulmuş ve ancak 12 yıl sonra tekrar başlamıştı. - BRATİSLAVA