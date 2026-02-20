Haberler

Sivas'ta her 10 konuttan 6'sının deprem sigortası bulunmuyor

Güncelleme:
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'taki toplam konutların yüzde 38,80'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), güncel zorunlu deprem sigortası istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Sivas genelinde toplam 152 bin konut bulunurken, bu konutlardan 58 bin 983'ünün zorunlu deprem sigortası (DASK) kapsamında olduğu bildirildi. Kentteki sigortalılık oranı yüzde 38,80 olarak kaydedildi. Veriler, Sivas'ta her 10 konuttan yaklaşık 4'ünün deprem sigortasına sahip olduğunu ortaya koydu. - SİVAS

