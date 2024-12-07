Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayak Severlerle Doldun

Sivas'ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın ederek, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Sivas ve çevre illerden gelen kayak severler ve vatandaşlar, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne akın etti. Vatandaşlar hafta sonunu değerlendirmek için kar kalınlığı 50 santimetre olan Yıldız Dağı'nda gönüllerince eğlendi. Tesislerde otel, kafeteryalar, buz parkı ve telesiyejler de ziyaretçilerine hizmet veriyor. Kayak yapanların zaman zaman düşmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kayak merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan'da katıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kış turizmi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Şimşek yaptığı açıklamada Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin cazibesinin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Bu yılki sezondan beklentimiz yüksek. Geçen sezon 2 aylık bir sezon yaşamıştık. Bu sezon 4 aylık bir sezon bekliyoruz. Bu da diğer istatistiklere yansıyacak. Geçtiğimiz sezon ziyaretçi sayımız 145 bindi, bu sezon 200 bini aşmasını bekliyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl daha da tanınıyor" dedi.

Tanıtım anlamında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Şimşek, "İzmir ve İstanbul'daki reklam çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, burayı tanınır hale getirmek. Yıldız Dağı, Sivas'ın bir markası. Burası yeni bir tesis. Zamanla daha da oturacak, kendini geliştirecek ve tanınır hale gelecektir. Güçlü bir yanımız da fiyat avantajımız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Hayırlı ve verimli bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ise kayak tesisi hakkında bilgiler vererek yeni sezonda yapılacak etkinlikler hakkında konuştu. Altun, "İlk kez Kasım'da sezonu açtık. Kar bereketiyle geldi inşallah bu bereket kendisini kayak merkezimizde de gösterecek. Bu sene kış festivali projemiz var. Bu festivali de geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.

Vali Şimşek'e sürpriz doğum günü kutlaması

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen basın buluşmasının ardından, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Programın ardından Vali Şimşek basın mensuplarıyla birlikte kayak merkezini gezdi.

Kayak yapmaya gelen vatandaşlar da tesisi çok beğendiklerini ifade ederek, kayak yapmanın zevkli olduğunu söylediler. - SİVAS