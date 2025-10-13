Haberler

Sivas'ta Okey Rekabeti Davul Zurnalı Kutlandı
Sivas'ta arkadaşlar arasında 5 yıl süren okey rekabeti sona erdi. Muhammed Mustafa Özsoy, Melih Gülşafak'ı geçerek kazandı ve zaferini davul zurna ile kutladı. Kutlama sırasında renkli anlar yaşandı.

Sivas'ta arkadaşlar arasında yıllardır süren okey rekabeti, kazanan tarafın davul zurnalı kutlamasıyla son buldu.

Sivas'ta 5 senedir okey masasında karşı karşıya gelen Muhammed Mustafa Özsoy ve Melih Gülşafak adlı arkadaşların rekabeti, eğlenceli ve renkli anlarla noktalandı. Özsoy, bir türlü yenemediği Gülşafak'ı geçtiğimiz günlerde oynadıkları oyunda mağlup etmeyi başardı. Başarısını kutlamak isteyen Özsoy, ertesi gün Gülşafak'ın çalıştığı dönerci dükkanına giderek davul zurna çaldırdı. Özsoy, arkadaşının fotoğraflarını bastırarak, aracına ve çalıştığı dükkana astı. Daha sonra çevrede toplanan çocuklar, kaybeden Gülşafak'ın fotoğrafını ellerine alarak sıraya girip imza istedi. Çevredekilerin de hayretle izledikleri renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gülşafak, rakibini tebrik ederek, "Bir dahaki oyuna kadar okeyde ustamsın. Bu oyunda beni çok güzel yendiniz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
