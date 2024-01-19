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Sivas'ta ekmeğin fiyatı 5 lira, mezar yerleri bedava

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Büyükşehirlerde ekmek fiyatlarının peş peşe zamlanmasına inat Sivas'ta bazı büfelerde ekmek 5 liradan satılıyor. Ayrıca kent merkezindeki mezar yerlerinin ücretsiz oluşu da özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayanları şaşırtıyor.

Sivas'ta ekmeğin birçok büfede 5 liradan satılması ve kent merkezindeki mezar yerlerinin ve cenaze işlemlerinin ücretsiz olması özellikle büyükşehirde yaşayan insanların ilgisini çekiyor.

Büyükşehirlerde 8 ila 10 liradan değişen fiyatlarla satılan ekmekler Sivas'ta bazı büfelerde 5 liradan satılıyor. Halka hizmet olması için somun ekmeğinin fiyatını 5 lira yapan büfe sahibi Yağız çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti. Çakmak, kentte 7 liraya satılan ekmeğin fiyatını 5 liraya indirdikleri için talebin yoğun olduğunu söyledi.

"BEN KAR EDEBİLİYORSAM HERKES DE EDEBİLİR"

Çakmak, "Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas'ta piyasasının altında satıyoruz. Şu an İstanbul gibi büyükşehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor. Sivas'ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şu an Sivas'ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kar edebiliyorsam herkes kar edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTERİZ Kİ HER YERDE UCUZ OLSUN"

Bir müşteri ise "Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (8)

A B:

Batı illerinde insanlık, Esnaflık bitmiş herkes aşırı bir tamaha kapılmış sürükleniyor insanların kendi kendine ve birbirlerine ettiğini gâvur yapmaz

71
3
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Çınar Saraç:

5 tl ye ekmek satıyorum diyen ekmeğin gramajı kaç gr, gidip alacaksın teraziye kat 190-180 gr gelir

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Zeynep Gök:

Bizim burada Kırıkkale de zaten 5 lira normal bu

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Çınar Saraç:

Öldükten sonra zaten bedava ,

4
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senar:

sivasta kiralar daha düşüktür bazı etkenler olabilir düşük fiyatta ama yinede bende aynı fikirdeyim. ekmek 5 TL yi geçmemeli büyük şehirlerde

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3
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mardinli yiğit:

sivas'ta yaşanır mı be.. laf anlatamazsın!

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Hacı Şembeki:

Tebrik ediyorum.. chp -Ak parti ..Türkiyedeki Tüm belediyelere örnek olur inşallah....

4
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ARSLANOĞLU Hakan:

Hayat işte kimileri ekmek parası peşinde, kimileri de fırını parası peşinde.

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