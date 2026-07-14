Sivas nüfus kaybediyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini paylaştı. Buna göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl net göç 6 bin 854 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 2025 yılında nüfusu 631 bin 401 kişi olan Sivas'ın aldığı göç 19 bin 978 kişi iken verdiği göç 26 bin 832 kişi olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte Sivas'ın verdiği net göç 6 bin 854 kişi, net göç hızı ise binde -10,8 olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı