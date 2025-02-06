Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Sivas'ın Gürün İlçesinde Deprem Yaraları Sarılıyor

Sivas'ın Gürün İlçesinde Deprem Yaraları Sarılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde, ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılarak yeniden inşa süreci başlatıldı. Yaraların sarılması için devlet desteklerinin önemine vurgu yapıldı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il dışında etkilenerek afet kapsamına alınan tek ilçe olan Sivas'ın Gürün ilçesinde depremin yaraları hızla sarılıyor.

Deprem'de Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar almış, hasarlı binaların kontrollü yıkımı gerçekleştirilmişti. Depremde evi ve iş yeri ağır hasar alan Murat Avcu, "Devletimiz bize el uzattı, yerinde dönüşüm kampanyası ile hibe ve kredi destekleriyle inşaatımızı başlatıp yeniden eski düzenimizi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerin yaraları sarılıyor. 11 ilin yanı sıra afet kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde de hayat normale dönüyor. İlçede ağır hasar alan 236 kontrollü bir şekilde yıkılarak afet konutlarına başlandı. Yaklaşık 40 esnafın konteynerden hizmet verdiği ilçede depremin izleri unutulmuyor. Depremler sonrası evi ve işyeri hasar alan Murat Avcu, depremin psikolojik etkisini atlatamadıklarını ifade etti.

"Devletimiz var oldukça depremden etkilenen bütün alanlar tekrardan inşa edilir"

İlçede can kaybı yaşanmadığını ifade eden Murat Avcu, "Biz de bu yaşanan depremde mağdur olan ailelerden birisiyiz. Allah'a şükrediyoruz ki can kaybımız yok. Mal kaybı ile atlattığımız ancak hala psikolojik olarak etkisini yaşadığımız bu büyük depremin mağdurlarındanız. Deprem psikolojimizi bozdu ancak bizler inancımız gereği bu depremin de Mevla'dan geldiğini biliyoruz. Devletimiz bize el uzattı, yerinde dönüşüm kampanyası ile hibe ve kredi destekleriyle inşaatımızı başlatıp yeniden eski düzenimizi kurmayı planlıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Asrın felaketinin ardından devletin gücünü ne kadar büyük olduğunu, devletin milleti için var olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz var oldukça bu depremden etkilenen bütün alanlar tekrardan inşa edilir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
img

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
img

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.