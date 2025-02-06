Sivas'ın Gürün İlçesinde Deprem Yaraları Sarılıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il dışında etkilenerek afet kapsamına alınan tek ilçe olan Sivas'ın Gürün ilçesinde depremin yaraları hızla sarılıyor.

Deprem'de Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar almış, hasarlı binaların kontrollü yıkımı gerçekleştirilmişti. Depremde evi ve iş yeri ağır hasar alan Murat Avcu, "Devletimiz bize el uzattı, yerinde dönüşüm kampanyası ile hibe ve kredi destekleriyle inşaatımızı başlatıp yeniden eski düzenimizi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan depremlerin yaraları sarılıyor. 11 ilin yanı sıra afet kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde de hayat normale dönüyor. İlçede ağır hasar alan 236 kontrollü bir şekilde yıkılarak afet konutlarına başlandı. Yaklaşık 40 esnafın konteynerden hizmet verdiği ilçede depremin izleri unutulmuyor. Depremler sonrası evi ve işyeri hasar alan Murat Avcu, depremin psikolojik etkisini atlatamadıklarını ifade etti.

"Devletimiz var oldukça depremden etkilenen bütün alanlar tekrardan inşa edilir"

İlçede can kaybı yaşanmadığını ifade eden Murat Avcu, "Biz de bu yaşanan depremde mağdur olan ailelerden birisiyiz. Allah'a şükrediyoruz ki can kaybımız yok. Mal kaybı ile atlattığımız ancak hala psikolojik olarak etkisini yaşadığımız bu büyük depremin mağdurlarındanız. Deprem psikolojimizi bozdu ancak bizler inancımız gereği bu depremin de Mevla'dan geldiğini biliyoruz. Devletimiz bize el uzattı, yerinde dönüşüm kampanyası ile hibe ve kredi destekleriyle inşaatımızı başlatıp yeniden eski düzenimizi kurmayı planlıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Asrın felaketinin ardından devletin gücünü ne kadar büyük olduğunu, devletin milleti için var olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz var oldukça bu depremden etkilenen bütün alanlar tekrardan inşa edilir" dedi. - SİVAS