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Sivas'ın Eğribucak Köyünde Muhtarlık Seçimlerinde Rakipsiz Aday Kazandı

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Dünyadaki Mars olarak bilinen kayalıkların bulunduğu Sivas'ın Eğribucak köyünde muhtarlık seçimlerinde rakipsiz aday olan Fatih Turna, sandıklar açılmadan kazandığını ilan etti.

Renk ve yapısıyla Mars'a benzetilen ve 'Dünyadaki Mars' olarak bilinen kayalıklara ev sahipliği yapan Sivas merkeze bağlı Eğribucak Köyünde yürütülen muhtarlık seçimleri neredeyse tamamlandı. 49 seçmenin bulunduğu köyde tek aday olan mevcut Muhtar Fatih Durna, sandıkların açılmasına az bir süre kala muhtarlığını ilan etti. Durna yaptığı açıklamada, "Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım" dedi.

"Köylülerin ısrarı üzerine tekrardan aday oldum"

Durna, resmi olmayan sonuçlara göre kazananın kendisi olduğunu ifade ederek, "2 dönemdir muhtarım. 3'üncü dönemde köylülerim sayesinde rakipsiz devam ediyorum. Köyümüz yaklaşık 20 hane, tarım ve hayvancılık ile geçiniyoruz. Sivas merkeze 25 kilometre. Köyümüz aynı zamanda Sivadokya, olarak adlandırılıyor. Dünyada ki Mars olarak da biliniyor. Şuanda 49 seçmenimiz var. Yüzde 95 gibi oy verme işlemini tamamladık. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan benim. Ben çalışıyorum. Daha önceden de teklif ettim. Çıkmak isteyen varsa ben çekileyim çıksın diye. Köylülerin ısrarı üzerine tekrardan aday oldum. Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım" dedi.

Köylüler ise muhtarlarında memnun olduklarını ve çalışkan bir muhtar olduğunu söyledi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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