Şırnaklı Kadınlar Kış Hazırlıklarını İmece Usulüyle Yapıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, kış aylarında ekmek pişirmek için güneşli günleri değerlendirip imece usulü yardımlaşarak her ev için 200 ekmek pişiriyor. Geleneksel bir yöntemle kış hazırlığı yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinden akşam karanlığına kadar çalışarak ekmek stoklarını tamamlıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış öncesi kadınların zorlu mesaisi devam ediyor. Kadınlar her ev için kış aylarında tüketmek adına 200 ekmek pişirmek zorunda. Güneşli günlerde toplanan kadınlar, her gün bir ev için ekmek pişiriyor. Birbirine yardım ederek kış hazırlıkları yapan kadınlar yıllardır süregelen geleneği yaşatıyor. İlçe merkez ve köylerde kış ayları soğuk ve karlı geçtiği için güneşli havaları fırsat bilen kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp hava kararana kadar ekmek pişiriyor. Dolaplarda beklettikleri ekmekleri ise kış aylarında tüketiyor.

Cemile Cin isimli kadın günlerdir ekmek pişirdiklerini söyledi. Cin, "Her yıl bu aylarda ekmek pişirip stok yapıyoruz. Bütün kadınlar toplanıp her biri bir iş yapıyor. İki günde bir bir ev için ekmek pişiriyoruz bu gün, 100'den fazla ekmek pişireceğiz. Evlerin nüfusuna göre ekmek pişiriyoruz. Kış ayları çok soğuk olduğu için evde oturuyoruz. Şimdi hava güzel hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyoruz. Yıllardan beri gelen bir gelenek. Hepimiz yardımlaşarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Evin nüfusuna göre ekmek pişiren kadınların son bahar aylarındaki ekmek mesaisi kar yağana kadar devam edecek. - ŞIRNAK

Haberler.com
