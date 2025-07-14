Şırnak'ta Çocukların Dicle Nehri'ne Atlayışları Kamerada

Şırnak'ta metrelerce yüksekten Dicle Nehri'ne atlayan çocukların yürekleri ağza getiren o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu Cizre ilçesinde çocuklar, serinlemek için tehlikeye aldırış etmeden İsmail Ebul-iz Elcezeri asma köprüsü üzerine çıkarak Dicle Nehri'ne atladı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köprü demirlerinin üzerine çıkarak suya atlayan çocukların daha sonra yüzerek sudan çıktığı görüldü. - ŞIRNAK