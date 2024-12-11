Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Boş Kovan Desteği

Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Boş Kovan Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta arıcılık yapan yüzlerce çiftçiye 5 milyon lira değerinde boş kovan ve arıcı malzemesi dağıtıldı. Proje, devlet ve vatandaş iş birliğiyle hayata geçirildi.

Şırnak'ta arıcılara devletten 5 milyonluk boş kovan desteği verildi. Yüzlerce arıcı, kovanlarını törenle aldı.

Şırnak Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği 5 milyonluk proje hayata geçti. İl genelinde arıcılık yapan yüzlerce arıcıya boş arı kovanı verildi. Yüzde 70 devlet yüzde 30 ise vatandaşın karşıladığı boş kovan ve arıcı malzemelerin bulunduğu set iki gündür ilçelerde dağıtılıyor. Her gün bir bölgede dağıtım yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri törenle vatandaşa kovanlarını veriyor. Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 300'e yakın arıcıya binden fazla boş kovan dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, "Bugün Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü destekleriyle Beytüşşebap ayağı olan 134 çiftçimize bin 72 adet boş kovan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Proje toplamda 4 bin 600 kovanlıdır. İl geneli 4.5 milyon civarında olan projemizi yüzde 70 devlet yüzde 30 vatandaş karşıladı. Bal kalitesi açısından öncüyüz. İlimiz genelinde arıcılarımıza her yıl destek çıkıyoruz. Önümüzdeki yılda arılı kovan vermeyi düşünüyoruz. Faraşin bölgesi florası çok zengin bu anlamda bizler bal ve arıcılıkta öncüyüz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'de TRT ekibine saldırı
img

Donald Trump'tan gelinine yeni görev
img

Görüntü: Şampiyonlar Ligi'nden
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.