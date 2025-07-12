Şırnak Halkı 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Destekliyor

Şırnak Halkı 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Destekliyor
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Şırnak'ta vatandaşlar, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdiğini kamuoyuna duyurdu. Bu sürecin bölgeye ekonomik, sosyal ve turizm açısından fayda sağlayacağına inanan halk, geleceğe umutla bakıyor.

Şırnak halkı 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi. Kent genelinde vatandaşlar, yaşanan süreci sevinç ile karşılarken, sürecin bölge halkı için umut verici olduğu belirtildi.

Şırnaklı vatandaşlar, sürecin bölgeye ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağına inanıyor. Geçmişte güvenlik endişeleri nedeniyle yatırım yapılamayan Güneydoğu'da, sürecin başarıya ulaşmasıyla istihdam imkanlarının artması ve iş sahalarının genişlemesi bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle Şırnak'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılabileceğini vurguluyor.

Esnaf Ömer Utanç, bu sürecin turizm potansiyelini de ortaya çıkaracağını belirtti. Utanç, "Şırnak, Nuh'un şehridir. Cudi Dağı, Gabar Dağı, Herekol Dağları gibi yerler herkesin merak ettiği bölgeler. Güvenlik sağlandığında buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" dedi.

Güneydoğu'da uzun süredir devam eden çatışma ortam nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar, artık güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Sürecin, bölge halkı için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dönüşümün kapılarını aralayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin her kesiminden insanı bir araya getirerek, millet için ortak bir geleceğin inşa edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Utanç, "Türk, Kürt, Laz fark etmez, bu süreç hepimiz için güzel şeyler getirecek" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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