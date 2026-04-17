Sinoplu Balıkçılar: Mazot, Av Malzemeleri ve Elemanların Maaşlarının Yükselmesi Nedeniyle Zor Bir Sezon Oldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren av sezonunun artan maliyetler nedeniyle zor geçtiğini belirtti. Balıkçı Mert Kanal, "Balık olmasına rağmen fiyatlar biraz düşüktü. Bunlar balıkçının ağ masraflarını, eleman masraflarını, yakıt masraflarını karşılayamadı" dedi. İbrahim Gündoğdu da ise bu sezon para kazanamadıklarını söyledi.

Sinoplu balıkçılar, av sezonunun maliyetlerin artması nedeniyle zor geçtiğini dile getirdi. Balıkçı Mert Kanal, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası kentte satılabilecek balık türlerinin sınırlı olacağını belirterek, mMezgit, istavrit, tekir, iskorpit ve çarpan gibi türlerin küçük teknelerden az miktarda geleceğini, bu nedenle arzın düşeceğini söyledi. Ayrıca mevcut stoklardan 5 gün boyunca kalkan satılabileceğini, genel olarak miktarın azalmasıyla fiyatların artmasının beklendiğini ifade eden Kanal şöyle konuştu:

"Balık bu sene boldu. Boldu ama kimin için boldu? Kimin için faydalıydı? Vatandaş için faydalıydı. Vatandaş bol miktardaki balığı ucuza yedi. Ama bunun öte tarafı balıkçıya sorarsanız biraz zor geçti balıkçı açısından. Balık olmasına rağmen fiyatlar biraz düşüktü. Balık fiyatları, hal fiyatları, satış fiyatları düşüktü. Bunlar neyi karşılayamadı? Balıkçının ihtiyaçlarını karşılayamadı. Ağ masraflarını karşılayamadı. Eleman masraflarını karşılayamadı. Yakıt masraflarını karşılayamadı. Tabii haliyle böyle olunca ne oluyor? Büyük tekneler bir nevi zararına da olmasa hemen hemen ele başa sezonu çıkardılar gibi. Çok fazla bir kar etmediler, edemediler."

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon hamsicilik iyiydi. Fiyatlar ne kadar düşük olduysa da vatandaşımız bol bol balık yedi. Palamutçuluk hiç olmadı. O yüzden gırgırlar biraz eksik kaldı. Para kazanamadılar, masraflarını karşılayamadılar. Genelde ortalama bir sezon geçirdik. Mazot fiyatlarının yükselmesi, av malzemelerinin fiyatlarının yükselmesi, çalışan elemanlarının maaşlarının yükselmesi derken balıkçı çok zorlandı. Gırgırlarda çalışan bir elemanın vatandaşın günlük maaşı 3 bin 500 liradan aşağı değil. Mazotun fiyatları belli. O yüzden masrafları bayağı bir ağırdı. Satılan mal da onu karşılayamadı. Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücretler fiyatlar belli. Belli oranda alışverişler yapılıyor. Herkes bütçesine göre alışverişini yapıyor. Tutup da adam şuradan bir levrek balığı yiyemiyor. Diyor ki, 'Kefal balığı kaç para?', levreğin kilosu 600 lira, kefalin kilosu 200 lira. Ona göre alışverişini yapıp gidiyor vatandaşımız"

Kaynak: ANKA