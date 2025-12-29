Haberler

Türkeli'de taşımalı doğalgaz geçici olarak kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşımalı doğalgaz sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz akışı geçici olarak durduruldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gaz tırının gecikmesi sonucu kesinti yaşandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, taşımalı doğalgaz sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle doğalgaz akışı geçici olarak durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye doğalgaz taşıyan tırın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmesi üzerine, taşımalı doğalgaz hattında kesinti yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle yapılan kesinti sonrası ilçe genelinde doğalgaz verilemedi.

Yetkililer, hava muhalefetinin etkisini azaltmasının ardından doğalgaz tırının ilçeye ulaşacağını, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sistemin yeniden devreye alınacağını bildirdi. Vatandaşlardan bu süreçte dikkatli olmaları istendi.

Kesintinin süresine ilişkin net bir zaman verilmezken, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap