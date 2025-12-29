Türkeli'de taşımalı doğalgaz geçici olarak kesildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, taşımalı doğalgaz sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle doğalgaz akışı geçici olarak durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye doğalgaz taşıyan tırın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmesi üzerine, taşımalı doğalgaz hattında kesinti yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle yapılan kesinti sonrası ilçe genelinde doğalgaz verilemedi.

Yetkililer, hava muhalefetinin etkisini azaltmasının ardından doğalgaz tırının ilçeye ulaşacağını, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte sistemin yeniden devreye alınacağını bildirdi. Vatandaşlardan bu süreçte dikkatli olmaları istendi.

Kesintinin süresine ilişkin net bir zaman verilmezken, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. - SİNOP