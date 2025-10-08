Sinop'un Balıfakı Köyünde Kadınların Hayatı Kolaylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY destekleri kapsamında yürütülen "Kat Kaloriferi Projesi" ile Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Balıfakı köyünde kadınların hayatını kolaylaştı. Uzun yıllar soba yakmanın zorluğunu yaşayan köy sakinleri, artık daha sıcak ve konforlu evlerde yaşıyor.

Köyde gerçekleştirilen proje ziyaretinde, ORKÖY'ün sağladığı hibe ve faizsiz kredi desteğiyle evlerine kat kaloriferi sistemi kurulan vatandaşlar, desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Evin bütün odalarına soba kuruyordum, kurtulduk. Şimdi her bakımdan daha rahatız" diyen kadınlar, yeni sistemin özellikle kış aylarında büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan ORKÖY projeleri, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Sinop genelinde 464 köyün 462'si orman köyü statüsünde yer alırken, destek programları kapsamında vatandaşlara yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz kredi olacak şekilde 3 ila 7 yıl vadeli geri ödeme imkanı sunuluyor.

Köy yaşamına konfor ve sıcaklık getiren proje sayesinde, Balıfakı köyünde özellikle kadınların günlük yaşamında belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Devletin sunduğu bu desteklerin, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesine büyük katkı sağladığı ifade edildi. - SİNOP