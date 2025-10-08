Haberler

Sinop'un Balıfakı Köyünde Kadınların Hayatı Kolaylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY destekleriyle Sinop'un Balıfakı köyünde kat kaloriferi sistemi kurulması, köyde yaşayan kadınların yaşam kalitesini artırdı. Yeni sistemle, soba yakmanın zorluğundan kurtulan vatandaşlar, kış aylarında daha konforlu bir yaşam sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY destekleri kapsamında yürütülen "Kat Kaloriferi Projesi" ile Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Balıfakı köyünde kadınların hayatını kolaylaştı. Uzun yıllar soba yakmanın zorluğunu yaşayan köy sakinleri, artık daha sıcak ve konforlu evlerde yaşıyor.

Köyde gerçekleştirilen proje ziyaretinde, ORKÖY'ün sağladığı hibe ve faizsiz kredi desteğiyle evlerine kat kaloriferi sistemi kurulan vatandaşlar, desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Evin bütün odalarına soba kuruyordum, kurtulduk. Şimdi her bakımdan daha rahatız" diyen kadınlar, yeni sistemin özellikle kış aylarında büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan ORKÖY projeleri, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Sinop genelinde 464 köyün 462'si orman köyü statüsünde yer alırken, destek programları kapsamında vatandaşlara yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz kredi olacak şekilde 3 ila 7 yıl vadeli geri ödeme imkanı sunuluyor.

Köy yaşamına konfor ve sıcaklık getiren proje sayesinde, Balıfakı köyünde özellikle kadınların günlük yaşamında belirgin bir iyileşme gözlemlendi. Devletin sunduğu bu desteklerin, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesine büyük katkı sağladığı ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyza Altun 'Gözaltı listesinde yokum' dediği anda alındı

"Gözaltı listesinde yokum" dedi, polis kapısını çaldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.