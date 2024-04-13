Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu

SİNOP - Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. Gerze Limanı açıklarında yunus balıkları tekneyle yarıştı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Teknesiyle denize açılan bir vatandaş altı yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekne ile yan yana yüzen yunuslar, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu.