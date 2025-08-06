Sinop'ta Sayaçsız Su Tüketimi Sona Erecek

Sinop'ta 464 köyden 229'unda içme suyunun ölçümsüz tüketildiği tespit edilirken, Vali Mustafa Özarslan "Ölçmeden yönetemeyiz" diyerek sayaçsız köyler için altyapı dönüşümünü başlattıklarını duyurdu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, il genelinde 464 köyün 235'inde su sayaçlarının aktif olarak kullanıldığını, kalan 229 köyde ise suyun ölçülmeden kullanıldığını açıkladı. "Ölçmeden, saymadan, tartmadan ve hesap yapmadan yönetim olmaz" diyen Vali Özarslan, hedeflerinin sayaçsız köy bırakmamak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi(KÖYDES) programı çerçevesinde 2025 ve 2026 yılları için önemli adımlar atıldı. Buna göre, Erfili İçme Suyu Tesisleri'ne güneş enerjisi paneli kurulacak. Bu yatırımla suyun köylere ulaştırılmasındaki enerji maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

Ayrıca, yeni içme suyu projelerinde su sayacı kullanımı zorunlu hale getirilecek. Mevcut sayaçsız köyler için özel bütçe ayrılarak bu yerlere sayaç takılmasına öncelik verilecek. Böylece suyun daha adil ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacak.

Vali Özarslan, içme suyu projelerinin 2026 yılı KÖYDES programında il bazında yüzde 30'un altına düşmemesini sağlayacaklarını belirterek, yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. 2025 yılı içinde yürütülen içme suyu projelerinde ise çalışmaların aralıksız sürdüğü ve hızlı tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. - SİNOP