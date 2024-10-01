Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Yakınıyor

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta pazar esnafı İrfan Uçan, "Ayda 8 kere Sinop'a geliyorum. 80 bin lira masrafım var. Ürün satılmayınca kar marjlarımız da azalıyor. Ürünün pahalı olması bizim için çok kötü durum. Salatayı kilogramı 50 liradan herkes alamıyor" dedi. Pazar esnafı Halit Can ise; "Masraflarımız çok ağır. Kurtarmasa da mecbur geliyoruz. Başka yapacak bir işimiz yok. Bafra'dan geliyorum ve arabam en az bin lira yakıyor. İşgaliye ücretleri de bayağı bir yüksek. Kazandığımız para kesinlikle bizi memnun etmiyor" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılar ve alışveriş için gelen vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Pazar esnafı olan İrfan Uçan, şöyle konuştu:

"Müşterinin alım gücü çok düşük. Hem de öyle böyle değil. Bir kilogram salatalık 50 lira, bir kilogram üzüm 50 lira, bir kilogram mandalina 40 lira. Nasıl alsın vatandaş? Samsun'dan buraya 2 bin 500 lira mazot yakıyorum. Bin lira da poşete veriyorum. Çalışanlara da yevmiye veriyorum. İşgaliyesi falan 10 bin lirayı buluyor. Günlük giderimiz 10 bin lira. Ayda 8 kere Sinop'a geliyorum. 80 bin lira masrafım var. Ürün satılmayınca kar marjlarımız da azalıyor. Ürünün pahalı olması bizim için çok kötü durum. Salatayı kilogramı 50 liradan herkes alamıyor. 30 lira olsa ben daha çok satıyorum para kazanıyorum. Nasıl alsın vatandaş 50 liraya bir kilogram salatalığı? Vatandaş fiyatlara çok tepki veriyor. Adam 2 buçuk TL'yi arıyor. Veresiye alanlar bile var. Parası yetmeyip 300 liralık ürün alan var. Cebinde parası çıkmıyor. Biz boş çevirmek istemiyoruz. Sonuçta insanların ihtiyacı var."

"Kazandığımız para kesinlikle bizi memnun etmiyor"

Pazar esnafı Halit Can; "Pazarın ekonomisi işler acısı. Satışlardan memnun değiliz. Zaten ikindi vaktine kadar müşteri gelmiyor. İkindi vaktinden sonra da 3 saat pazar yapıyoruz. Masraflarımız çok ağır. Kurtarmasa da mecbur geliyoruz. Başka yapacak bir işimiz yok. Bafra'dan geliyorum ve arabam en az bin lira yakıyor. İşgaliye ücretleri de bayağı bir yüksek. Kazandığımız para kesinlikle bizi memnun etmiyor. Pandemiden öncesi iyiydi pandemiden sonra çok çok kötü" dedi.

"Artık değişime kesinlikle ihtiyaç var"

Pazar esnafı Burak Büyükkal; "Saat 13.00 itibarıyla siftahımızı yeni yapmış durumdayız. Vatandaş artık psikolojik bunalmış durumda. Ekonomi iyice kötüye gidiyor. Bu işin sonu ne olacak? 20 senedir aynı siyasetle yönetiliyoruz. Biz bundan bıkmış, usanmış durumdayız. Artık değişime kesinlikle ihtiyaç var" diye konuştu.

"200 gram peynir mi alınır?"

Pazara alışveriş yapmayan gelen Sidar Kimsun ise; "Çok yüksek fiyatlar. Esnafın da alıp sattığı ürünler ama onların da elinde değil, vatandaşın da elinde değil. Maliyetler çok yüksek, yakıt yüksek. Maalesef vatandaş zor durumda. Ama yukarıdakilerin hepsinin durumu iyi. Ama sadece vatandaş eziliyor. Pazardaki insanların eline bakın herkes yarım kilogram anca alabiliyor. 100 gram, 200 gram alışveriş mi yapılır? Vatandaş artık o şekilde alışveriş yapıyor. 200 gram peynir mi alınır? Durum her yerde aynı. Herkes geziyor geziyor çekip gidiyor" dedi.