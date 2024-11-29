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Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi, Satışlar Düşüşte

Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi, Satışlar Düşüşte
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Sinop'un Erfelek ilçesinde kuzu kestanesi fiyatları 200 ila 500 TL arasında değişiyor. Satıcılar, alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların son günlerde ciddi oranda azaldığını belirtiyor.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesi tezgahlarda 200 ila 500 TL arasında değişiyor. Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, "2 sene önce ben 20 kilogram çuval çuval satıyordum. Bir vatandaş evine 2- 3 kilogram getirebiliyordu ama şimdi 1 kilogram kestane 250 liraysa yarım kilogram ancak alıyorlar. Satışlarımız özellikle son 15 gündür, bir aydır müthiş bir şekilde düştü" dedi.

Sinop'un Erfelek kuzu kestanesi tezgahlarda 200 ila 500 TL arasında değişiyor. Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle kuzu kestanesi olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı.

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, şöyle konuştu:

"Satışlar çok düşük. Şu anda kestaneyi aldığımız fiyatlardan keza, bizim de koyduğumuz bir kar marjımız var ama çok düşük. İki sene önce ben 20 kilogram çuval çuval satıyordum. Bir vatandaş evine 2- 3 kilogram getirebiliyordu ama şimdi 1 kilogram kestane 250 liraysa yarım kilogram ancak alıyorlar. Satışlarımız özellikle son 15 gündür, bir aydır müthiş bir şekilde düştü. Vatandaşın alım gücü olmadığı için 300 liralık kestaneden 150 liralık alıyor. En uygun kestane 200, 250 lira bandında ama ondan bile bir kilogram alan çok nadir. Bir aydan beri satışlarımız çok düşük. Eylül, ekim aylarında İstanbul'dan gelenler vardı. Onlar giderken 3- 5 kilogram alıp hediye getiriyorlardı ama şu an onlar da yok. 350 liraya toptan fiyatına kestane alınıyor. Bir çuval kestaneye 14 bin 500 lira para verdiğimi biliyorum. Bir çuval dediğimin içinde 50 kilogram yok. Biz oradan 25- 30 lira kazanacağız diye bakıyoruz. Bunun içinden çürüğünü, çarığını temizliyoruz. Kilo kaybı da bizden gidiyor."

"Emekliye para da vermediler zaten, ne kazanacağız? Kestane pahalı"

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Turan Avcı ise; "Kestane fiyatları bu sene 200 liradan başlıyor, 500 liraya kadar var. Geçen sene kestanede hastalık vardı. Bu sene hastalık biraz düzeldi ve kestane biraz daha çoğaldı. Satışlarımız durgun. Emekliye para da vermediler zaten. Ne kazanacağız? Kestane pahalı. Geçen sene kestane zaten çok yoktu. Bu sene biraz var ama o da pahalı."

Kaynak: ANKA / Yerel
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