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Sinop'ta Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Dönem Toplantısı Yapılacak

Sinop'ta Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Dönem Toplantısı Yapılacak
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin 13 ülkenin katılımıyla Sinop'ta gerçekleştirilecek dönem toplantısı, bölgesel barış ve ekonomik işbirliği konularını ele alacak.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin(KEİ) dönem toplantısı, ilk kez Sinop'ta gerçekleştirilecek.

Aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın bulunduğu 13 ülkenin parlamenterleri Karadeniz bölgesindeki barış, istikrar ve ekonomik işbirliği konularını görüşmek üzere Sinop'a gelecek.

13 farklı ülkeden milletvekilleri ve devlet temsilcilerinin Sinop'ta yapacağı toplantının Sinop'un potansiyelini dünyaya göstermek açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Bu toplantı sadece bir diplomatik buluşma değil, aynı zamanda Sinop'a yeni işbirliklerinin, yatırımların ve kardeşlik köprülerinin kurulması için büyük bir fırsattır. Bu organizasyon sadece bir toplantı değil, Sinop'un kalkınmasına ve dünyaya açılmasına hizmet edecek önemli bir adımdır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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