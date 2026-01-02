Sinop'ta Kalkan Balığının Kilosu Bin Lira... Vatandaş: "Bir Avuç İnsan Bu Kalkan Balığını Yer"

Haber: Mustafa USTA

Sinop açıklarında avlanan 3-6 kiloluk kalkan balıkları kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Balıkçılar kalkan balığının diğer balıklara göre az satıldığını belirtirken, vatandaş da alım güçlerini aştığını ifade etti. Balıkçı Onur Arslan, şöyle konuştu:

"Tezgahımızda 7 kalkanımız var şu anda. Ara ara geliyor. Şu anda kilogramını bin lirada veriyoruz. Normalde bin 500 liraydı, bin liraya düşürdük. Yerli kalkanlarımız hepsi. 8,5 kilogramlık vardı bu sabah satıldı. En büyüğü oydu. Tezgahta şu an 4,5 kilogramlık var. Kilogramı bin lirada 4 bin 500 lira. İnsanlar şehir dışına göndereceği zaman kargo yaptırıp gönderiyor ya da misafirleri geldikleri zaman alıyorlar. Kalkan balığı güzel bir balık olduğu için genelde misafiri gelenler alıyor. Diğer balıklara göre en az satılan balık diyebiliriz. Kırlangıç balığı da o şekilde. Bana göre pahalı bir balık. Fiyatların bu şekilde olmaması lazım."

"Yiyenler vardır mutlaka"

Balıkçı tezgahına gelen emekli yurttaş Cengiz Demirel ise şunları söyledi:

"İnsanların halk ekmek büfelerine akın ettiği, kent lokantalarına akın ettiği bir ülkede kilogram fiyatı bin lira olan bir balığı alma gücünün olmadığını gösteriyor. Ama diğer taraftan balıkçıyı düşündüğünüzde de onlara da hak vermek zorunda kalıyorsunuz. Pırlantanın vergisiz olduğu yerde balıkçının harcadığı akaryakıtı düşündüğünüzde veya onların giderlerini düşündüğünüzde onlara hak vermemek elde değil. Ama yiyebiliyor musunuz? Yiyenler vardır mutlaka. Çünkü Türkiye'nin ancak yüzde 3'ü ya da yüzde 5'i yeme, giyinme, sağlık, eğitim her türlü harcamalarını yapabilen bir kesimi var. Onun içerisindeki bir avuç insan bu kalkan balığını yer. Bizlere gelince bu mümkün değil. Şöyle düşünün iki çocuklu bir aile toplam 4 kişi en az bunu 2 kilo olarak alması lazım ve kalkanın fiyatı şu anda kilograma bin lira. Yani 2 bin lirayı verdiğinde yanına bir salata yapayım, bir de çorba yapayım dediğinde o akşamki sofranın fiyatı demek ki 2 bin 500 lirayı bulacak bir noktadadır. 2 bin 500 liraya bir sofrayı kaldırmak, onun yerine 1 kilo kıyma alıp 15 gün idare etmek mümkünken bunu gerçekleştirmesi bir hayal."