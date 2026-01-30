Haberler

Sinop'ta gıda denetimleri değerlendirildi

Güncelleme:
Sinop'ta gıda ve yem denetim hizmetleri ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 2025 yılındaki denetimlerin sonuçları ve 2026 yılı için planlamalar ele alındı. Toplantıda, toplamda 4 bin 189 denetim yapıldığı ve 3 milyon 606 bin TL ceza kesildiği belirtildi.

Sinop'ta kent genelinde gıda ve yem denetim hizmetlerinde görev alan kontrol görevlilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılı boyunca yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, 2026 yılına ilişkin yol haritası ele alındı. Gıda ve Yem Şube Müdürü Selçuk Yiğit başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki denetim faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, 2025 yılı içerisinde gıda ve yem işletmelerinde toplam 4 bin 189 denetim yapıldığı, 228 numune alındığı ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 3 milyon 606 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftlikten Çatala, Tarladan Sofraya" prensibi doğrultusunda tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için alınması gereken ilave tedbirler de değerlendirildi. Denetimlerin etkinliğinin artırılması, risk esaslı kontrollerin sürdürülmesi ve işletmelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Program, 2026 yılı çalışma planının değerlendirilmesi ve uygulama rehberi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
