Sinop'ta Sezonun İlk Erikleri Fiyatıyla Cep Yakıyor: "Dar Gelirliler İçin Zor. Dar Gelirliler Ekmek Almanın Hesabında"

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta manavlık yapan Ahmet Göktepe, yüksek fiyatlar ve vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Şu anda erik fiyatları 300 liradan başlıyor bin 500 liraya kadar erik var. Bin lirayla pazara gidiyordun, her şeyini alıyordun. Şimdi bin liraya sadece tereyağ alamıyorsun. Her şey değişti" dedi. Tezgaha gelen Doğan Özdemir ise "1 kilo erik en fazla 3- 4 kişiye bir gün iki gün çerez olarak yeter. Onun yerine 300 lira ile yapılacak bir tencere yemeği düşünüyoruz. Dar gelirliler için zor. Dar gelirliler ekmek almanın hesabında" diye konuştu.

Sinop'un en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi'nde manavlık yapan Ahmet Göktepe, vatandaşların alım gücü olmadığı için eriği gramla sattıklarını söyledi.

Ahmet Göktepe, şöyle konuştu:

"Erikler Mersin'den çıkıyor. Az bulunuyor ama 20 güne kadar çoğalır. Fiyatlar yarı yarıya düşer, bollaşır. Şu anda erik fiyatları 300 liradan başlıyor bin 500 liraya kadar erik var. 1 numaradan 6 numaraya kadar. 6 numara erik toptan fiyatına 900 bin lira diye gidiyor. 50 liralık, 100 liralık, 150 liralık alanlar var. Genel piyasa kötü. Kötü derken bin lirayla pazara gidiyordun, tereyağı alıyordun. Her şeyini alıyordun. Şimdi bin liraya sadece tereyağı alamıyorsun. Her şey değişti. Seralara seller vuruyor. Kıt mal oluyor. Kıt mal olunca ne oluyor; otomatikman fiyatı yükseliyor. Bol oluyor. Nasıl düşüyorsa aşağıya kıt malda da fiyatlar yükseliyor. Çilekler hale geliyor. Halde palette mesela 800 kilo var. Kasasıyla beraber tartıyor. Kasasında çilek fiyatını alıyoruz. Çileği 100 liradan aldık değil mi kilosunu kasaya da 100 lira kilo parası veriyoruz. Kasayı geri vermiyoruz. 100 liraya aldığımız çilek bize otomatikman 120 liraya geliyor. Bunun mazotu gidiş gelmesi zaten 140'a geliyor. 140'a geldiği zaman biz yeri geldi 100 liraya sattık paramızı kurtarmak için."

Tezgaha gelen Doğan Özdemir ise şunları söyledi:

"Maalesef çok pahalı. İlk çıktığında zaten çok daha fazla çıkıyordu. Gene ucuz hali bu ama önceliğimizi eriğe vermemiz çok zor. 1 kilo erik en fazla 3-4 kişiye bir gün iki gün çerez olarak yeter. Onun yerine 300 lira ile yapılacak bir tencere yemeği düşünüyoruz. Dar gelirliler için zor. Dar gelirliler ekmek almanın hesabında. Emeklilerin 16 bin lirayla başlayan bir emeklilik aylıkları var. Asgari ücretin altında çok fazla miktarda emeklimiz var. Bunlarla geçinmek yani matematik profesörleri için tez konusu olmalı. 20 bin 30 bin lira alan bir emeklinin ev kirası vermese bile kendisini geçindirebilmesi, karnını doyurabilmesi mümkün değil. Onun için koşullar çok ağır."

Tezgaha gelen Orhan Yavuz ise "Genel olarak pahalı. Gelire göre çok pahalı. Ben emekliyim ama 300 liraya erik almam. Ortam çok pahalı" dedi.

Kaynak: ANKA