Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta pazara çıkan emekliler, artan hayat pahalılığı ve yetersiz aylık nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Emekliler, aldıkları aylığın kira, faturalar ve temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirterek, "Biz artık evde doğal gazı bile yakamıyoruz. Türkiye çok kötü durumda. İnsanlar perişan halde" ifadelerini kullandı.

Sinop'ta pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığını ifade etti. Emekliler, pazardaki fiyatların yüksekliğinden ve alım gücünün düşmesinden yakınırken, bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirten Osman Muslu, emekli aylığının geçinmeye yetmediğini belirterek, haftada iki gün pazarcılık yaptığını anlattı. Yüzde 73 engelli raporunun olduğunu söyleyen Muslu, "2007'den beri tekstilde çalışıyordum. Tekstilden emekli olduktan sonra emekli maaşı yetmeyince bu işlere başladım. Haftada iki gün pazara çıkıyorum. Sadece emekli maaşıyla aydan aya zor geçiniyorum. Buradan da 5-10 bin lira kazanırsam ikisiyle ancak yetirmeye çalışıyorum. Yetmese de yetirmeye çalışıyoruz. Her istediğimiz hayatı yaşayamıyoruz. Her istediğimizi istediğimiz zaman yapamıyoruz. Yüzde 73 engelli raporum var. Maaşım da yetersiz kalınca bu işi yapmak zorunda kaldım. İnsanların alım gücü gerçekten düşük. Sadece ihtiyacı olanı alabiliyorlar, ihtiyacı olmayanı alamıyorlar. Pazarda eskisi gibi iş yok. Vatandaş fiyatı 5 liraysa 3 lira olsun diye pazarlık yapıyor" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDA"

Pazara alışveriş için gelen Semra Türk ise "Millet perişan halde. Yazık günah değil mi bu insanlara? İnsanlar ev kirasını ödeyemiyor, suyun, elektriğin parasını ödeyemiyor. Nasıl pazara gelip alışveriş yapsın? Hayat çok zor, gittikçe de zorlaşıyor. Bir maaşla kira mı ödeyeceksin, elektrik, su, faturalar ve doğal gazı mı karşılayacaksın? Biz artık evde doğal gazı bile yakamıyoruz. Türkiye çok kötü durumda. İnsanlar perişan halde" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMASAM AÇ KALIRIM"

Pazara alışveriş için gelen Şenol Kanel, emekli aylığı yetmediği için çalışmak zorunda kaldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda şartlar iyi değil. Her şey pahalı. Çarşıda, pazarda alışveriş yapmak çok zor. Emekli maaşı olarak 19 bin lira alıyorum. Bu parayla nasıl geçineceğim? Çalışmasam aç kalırım. Kiram var, aldığım maaş kiramı bile karşılamaya yetmiyor. 20 bin lira kira versem 19 bin lira maaşla ne yapacağım? Ne yapacağımı bilmiyorum."

"PAZARIN DURUMU HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR"

Pazara alışveriş için gelen Gökhan Canel de şunları kaydetti:

"İnsanların durumu iç açıcı değil. Millet akşam saatlerini kolluyor. Pazarda kalan döküntü ürünleri toplayanlar var. Pazarın durumu hiç iç açıcı değil. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Emekliler de kendi içinde farklı gelir gruplarına ayrılmış durumda. Kimi 7 bin lirayla, kimi 15 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Bugün bir insanın normal şekilde yaşayabilmesi için 50 bin liradan aşağı gelire ihtiyacı yok. 50 bin lira bile ancak nefes aldırır. Bir kez kıyma alırsın, bir kez tereyağı alırsın. İnsanların geçim şartları ortada."

Kaynak: ANKA