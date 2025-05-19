Sinop'ta 19 Mayıs kutlamaları

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü kutlama programı Sinop'ta sabah saatlerinde başladı. Kutlamalar çerçevesinde ilk tören Sinop Valiliği önünde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan program Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi.

Daha sonra valilik önünden başlayan program Uğur Mumcu Meydanı'nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Bugün, Türk milletinin bağımsızlığa attığı ilk adımın, Gazi Mustafa Kemal Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesinin 106. yıl Atatürk'ün dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda, özgür yaşama hakkı elinden alınmak istenen bir milletin umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmadan, aydınlık, güzel günlere inancının ve bu inançla verdiği üstün mücadelenin başlangıcıdır. Bu gün, var ya da yok olma kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Atatürk'ün, Samsun'dan başlattığı bu kutlu yürüyüş; Anadolu'nun dört bir yanına umut olmuş, inanç olmuş, birlik olmuş; milletimizi Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. İşte bu yüzdendir ki 19 Mayıs, sadece geçmişin bir yadı değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan siz gençlere duyulan sarsılmaz güvenin bir ifadesidir. Bugün, sadece bir bayramı değil; aynı zamanda sizlere bırakılan kutsal bir mirası ve taşıdığınız büyük bir sorumluluğu da idrak ediyoruz" dedi.

Tören, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması, öğrencilerin "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı seslendirmesi, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti. Tören sonunda çeşitli turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP