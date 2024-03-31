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Sındırgı'da 123 Sandıkta Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor

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Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kurulan 123 sandıkta, 29 bin 473 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçe genelinde okullarda oy kullanma işlemi devam ederken, 8801 nolu gezici sandıkta ise oy kullanma işlemi tamamlandı.

8 seçmenin bulunduğu gezici sandıkta 6'si kurul üyesi 7'si vatandaş olmak üzere 13 kişi oy kullandı, 1 kişi vefat ettiği için oy kullanamadı. Görme engelli vatandaşlar için hazırlanan özel şablon kullanıldı.

Hasta olan eşi gelen gezici sandığın büyük kolaylık olduğunu belirten Saime Kafalı " Evimize kadar geldi. Hizmeti yaptı. Çok güzel. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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