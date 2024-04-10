Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı Sürücülere Şeker İkram Etti

Adıyaman'ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülere şeker ikram etti.

Sincik- Kahta karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını şeker ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.

Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sincik-Kahta karayolu Çavçük köyü uygulama noktasında Ramazan Bayramı nedeniyle yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarma personeli, araç sürücüleri ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Uygulamadan oldukça memnunun kalan vatandaşlar da, jandarma ekiplerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı. - ADIYAMAN