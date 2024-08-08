Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Görüştü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile görüştü.

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren kurumlar olarak Gürsel Baran ile potansiyel işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatları olduğunu söyledi. Kuzu, Baran'a nazik ev sahipliği için teşekkür ettiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu'ya ATO'nun 54 No'lu Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Meslek Komitesi Meclis Üyesi Özge Kuzu Küpeli'ye teşekkür etti. - SİİRT