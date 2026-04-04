Haberler

Siirt'te çiftçilerden zorlu mesai: Gübreleme eski usulle yapıldı

Siirt'te çiftçilerden zorlu mesai: Gübreleme eski usulle yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'teki yoğun yağışlar, tarım arazilerini çamurla kapladı. Çiftçiler, traktörle tarlalarına giremezken gübreleme işlemini eski yöntemlerle yapmak zorunda kaldılar. Modern tarım araçlarının kullanılamadığı bu zor şartlarda çiftçiler, hava koşullarının normale dönmesini bekliyor.

Siirt'te bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, tarım arazilerini çamurla kapladı. Tarlalara traktörle giremeyen çiftçiler, gübreleme işlemini eski yöntemlerle yapmak zorunda kaldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çiftçiler, bellerine bağladıkları çuvallara doldurdukları gübreyi elleriyle alarak tarlaya serpti. Oldukça zahmetli ve emek isteyen bu yöntemle araziler ekime hazır hale getirildi. Modern tarım araçlarının kullanılamadığı şartlarda eski usullere döndüklerini belirten çiftçiler, yoğun yağışların işlerini zorlaştırdığını ifade ettiler. Ürün kaybı yaşamamak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren üreticiler, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Bölgede yağışların devam etmesi halinde tarımsal faaliyetlerin daha da aksayabileceği belirtiliyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz
Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

"İranlı protestoculara silahlar gönderdik ama..."
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı