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Siirt'te Turizm Potansiyelini Artıracak Toplantı Yapıldı

Siirt'te Turizm Potansiyelini Artıracak Toplantı Yapıldı
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Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Siirt'in turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeler ve stratejiler tartışıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da iştirak ettiği toplantıda, 2025 yılı turizm etkinlikleri değerlendirildi.

Siirt'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz'in başkanlığında, turizm sektörünün paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar ele alınarak turizm eylem planı, cazibe merkezi projeleri, turizm tanıtım stratejileri, destinasyon çalışmaları ve 2025 yılı turizm etkinlikleri değerlendirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin de katılım sağladığı toplantıda, ilin turizm sektöründeki konumunu güçlendirecek adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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