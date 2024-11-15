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Siirt'te Kış Aylarında Sakatat Ürünlerine Yoğun İlgi

Siirt'te Kış Aylarında Sakatat Ürünlerine Yoğun İlgi
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Siirt'te havaların soğumasıyla birlikte büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatlarına olan talep arttı. Helvacılar Çarşısı'nda özenle hazırlanan sakatatlar, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilerek vatandaşlar tarafından ilgiyle tüketiliyor.

Siirt'te havaların soğumasıyla birlikte büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatlarına ilgi arttı.

Özellikle vitamin ve mineral bakımından zengin olan sakatatlar, kentin tarihi Helvacılar Çarşısı olarak bilinen sokaklarında özenle hazırlanarak satışa sunuluyor. Sakatatın, bağışıklık sistemini güçlendiren ve lezzeti ile bilinen ürünlerin olduğunu belirten sakatat satıcısı Lokman Kaya; sakatata bu aylarda yoğun talep olduğunu söyledi. Kaya, "Kış mevsiminin başlangıcıyla sakatat ürünlerine bayağı bir rağbet oluştu. Hekimlerin söylediklerine göre bağışıklık sistemini güçlendiren en büyük etkenlerinden biri de sakatat ürünleridir. Bizim Siirt halkı sakatat ürünlerini çok tüketiyor" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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