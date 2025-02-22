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Siirt'te İndirim Kampanyası İzdihamı

Siirt'te İndirim Kampanyası İzdihamı
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Siirt'in Eruh ilçesinde bir ev eşyası mağazası, açılışa özel düzenlenen 'Ne alırsan 100 TL' kampanyası nedeniyle büyük bir izdihama sebep oldu. Müşteriler, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Siirt'in Eruh ilçesinde ev eşyası satan bir iş yerinde büyük indirim kampanyası izdiham yaşanmasına neden oldu.

Eruh ilçesinde ev eşyaları satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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