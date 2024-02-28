Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı personeli 660 ünite kan bağışı yaptı

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 660 ünite kan bağışı yapıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyası hızla büyüyerek rekor bir katılıma ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katılarak destek veren Vali Kızılkaya, kahramanların her birine ayrı ayrı teşekkür ettiğini, kampanyanın ilk haftasında 660 ünite kan bağışı yapılarak rekor kırıldığını söyledi. Kampanyaya katılım çağrısı yaparak, Siirt halkını ve sivil toplum örgütlerini destek olmaya davet eden Vali Kızılkaya, Siirt Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kampanyanın kent genelinde devam edeceğini belirtti. - SİİRT