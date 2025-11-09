Haberler

Siber Suçlara Yönelik 10 İlde Operasyon: 79 Şüpheli Yakalandı

Siber Suçlara Yönelik 10 İlde Operasyon: 79 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezinde düzenlenen operasyonlarda 5,8 milyar liralık işlem hacmine sahip 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu operasyonların amacı, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında jandarmanın son 2 haftada 79 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Yerlikaya, 10 il merkezli gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik operasyonlarda 5,8 Milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"10 il merkezli düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında; jandarmamız son 2 haftada 79 şüpheliyi yakaladı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 10 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık. 53'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.