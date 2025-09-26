Sibel Suiçmez: ‘Halkın İradesini Hiçe Sayan Anlayışa Karşı Mücadele Edeceğiz’

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Düzköy ve Tonya İlçe Kongrelerine katıldı. Suiçmez, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeniden hukuk devleti olabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin Düzköy ve Tonya İlçe Kongreleri yapılıyor. Kongrede konuşan Suiçmez, Türkiye'de hukukun geldiği noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde adalet, iktidarın keyfine göre şekillendiriliyor. Saray'ın işaret ettiği kararlar, bağımsız mahkeme kararı gibi topluma dayatılıyor. Oysa adaletin olmadığı yerde demokrasi de olmaz, halkın iradesi de olmaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeniden hukuk devleti olabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşadığımız ekonomik krizin temelinde de bu adaletsizlik vardır. Hukukun üstünlüğünün yok edildiği, liyakatin rafa kaldırıldığı, yolsuzluğun ve kayırmacılığın hakim olduğu bir düzende üretim de olmaz, yatırım da olmaz, istihdam da olmaz. Halkımız her geçen gün yoksullaştırılırken, bir avuç yandaşın daha da zenginleşmesine göz yumuluyor. Biz buna razı olmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu partisidir. 102 yıllık onurlu tarihimizden aldığımız güçle yol yürüyoruz. Bizim görevimiz; dünden daha fazla çalışmak, dünden daha fazla dayanışmak ve kapısını çalmadığımız tek bir yurttaş bırakmamaktır. Oy versin ya da vermesin, bu ülkenin bütün insanları için çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, yalnızca partililerimizin değil, 86 milyon yurttaşımızın iktidarı olacaktır. Bu kongreler sadece birer seçim süreci değildir. Aynı zamanda dayanışmamızı güçlendirdiğimiz, yolumuzu büyüttüğümüz, örgütlü mücadelemizi diri tuttuğumuz buluşmalardır. Bugün Düzköy'de, Tonya'da gördüğüm coşku bize şunu gösteriyor: Bu ülkenin umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."