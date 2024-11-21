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SGK Gaziantep İl Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Dikkat Çeken Uyarılar

SGK Gaziantep İl Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Dikkat Çeken Uyarılar
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SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, kayıtlı istihdamın faydalarını ve kayıt dışı istihdamın zararlarını işverenler ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı ziyaretlerde anlattı. Sigortalı çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları ve işverenleri ziyaret ederek kayıtlı istihdamın faydaları ile kayıt dışı istihdamın zararları hakkında bilgilendirmede bulundu.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları ve işverenleri ziyaret ederek kayıt dışı istihdamın zararları hakkında bilgilendirmede bulundu. SGK Gaziantep İl Müdürü Uzun, yaptığı ziyaretlerde kişilerin sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluk olduğunu yani işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu olmadığını belirtti.

Kayıt dışı çalıştırmanın işverenler açısından zararlarına değinen İl Müdürü Uzun, "İşverenlerin ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına. Haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına. Devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği, teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, iş yerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına, ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar. Çalışanlar açısından kayıt dışı çalışan işçinin emekli hakkı elde edememesine, çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olmasına, herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanamamasına, hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocukların(hak sahiplerinin) ölüm aylığı alamamasına, işsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına ve ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına neden olur. Devlet açısından ise vergi ve prim kaybına ve sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengenin yani çalışan/emekli dengesinin bozulmasına, primsiz ödemelerin (sosyal yardımların) artmasına, gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına sebep olacaktır" dedi.

Uzun, kayıt dışılıkla mücadelenin sadece SGK'nın görevi olmaması gerektiğini, başta işverenler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da SGK'ya yardımcı olması gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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