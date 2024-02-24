Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenlere Akıl Zeka Oyunları Eğitimi Verdi

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında öğretmenlere akıl zeka oyunları eğitimi verildi.

Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hizmet içi eğitim kapsamında farklı özelikteki zeka ve akıl oyunlarını, bu oyunların derslerdeki becerilerin kazanılmasında etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını öğretmek amacı ile akıl zeka oyunları kursu düzenlendi. Öğretmenlerin ve ilçe milli eğitim müdürlüğü personellerinin katıldığı kursu Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve Şube Müdürü Nurullah Solak ziyaret etti.

Öğretmenlerin ve kursiyerlerin oyunlarına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve kursiyerler eğlenceli dakikalar geçirdi. - MUĞLA