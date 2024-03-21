Üye Girişi
Haberler

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, öğrencilerin başarılı sonuçları ile sona erdi.

Seydikemer'de, geleceğin parlak zihinlerini bir araya getiren Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, coşkuyla sona erdi. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini sergilemelerine imkan tanıdı.

Şampiyonanın ödül töreni, Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren öğrenciler ödüllerini takdim aldı.

Arsa Şehit Piyade Er Özgür Eldemir İlkokulu'ndan Tuğçe Armağan Karaoğlan, Q-Bitz kategorisinde birinci olurken, Kadıköy İlkokulu'ndan Bayram Miraç Küçükaydın Equilibrio'da zirveye çıktı. Ortaokul kategorisinde ise Çaykenarı Ortaokulu'ndan Ecrin Nisa Argün Küre oyununda birinciliği elde etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Seydikemer Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
title