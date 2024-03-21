Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası Sona Erdi

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, öğrencilerin başarılı sonuçları ile sona erdi.

Seydikemer'de, geleceğin parlak zihinlerini bir araya getiren Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası, coşkuyla sona erdi. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilerin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini sergilemelerine imkan tanıdı.

Şampiyonanın ödül töreni, Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren öğrenciler ödüllerini takdim aldı.

Arsa Şehit Piyade Er Özgür Eldemir İlkokulu'ndan Tuğçe Armağan Karaoğlan, Q-Bitz kategorisinde birinci olurken, Kadıköy İlkokulu'ndan Bayram Miraç Küçükaydın Equilibrio'da zirveye çıktı. Ortaokul kategorisinde ise Çaykenarı Ortaokulu'ndan Ecrin Nisa Argün Küre oyununda birinciliği elde etti. - MUĞLA