Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Sevgililer Günü Öncesi Sakarya'da Çiçek Fiyatları Yükseldi

Sevgililer Günü Öncesi Sakarya'da Çiçek Fiyatları Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Sakarya'daki çiçekçiler, gül fiyatlarının 150 liradan, buketlerin ise 500 ile 5 bin lira arasında değiştiği bir yoğun mesaiye girdi. Geçen yıla göre çiçek fiyatlarında yüzde 50 artış yaşandı.

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Sakarya'daki çiçeklerin yoğun mesaisi başladı. Çiçekçilerde tek bir gül 150 liradan satılırken buketler 500 ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor.

Sakarya'da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu özel günün vazgeçilmez çiçeği olan canlı gülün tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulurken buketle ise 500 ila 5 bin lira arasında satışa sunuluyor. Çiçek fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdiğini belirten işletmeci Kasım Midilli, üretim maliyetinin artmasının bu duruma sebep olduğunu aktardı.

"En çok gül, orkide, kır çiçekleri ve nergis tercih ediliyor"

Sevgililer günü öncesi vatandaşların çiçeklere yoğun ilgi gösterdiğini belirten çiçek satıcısı Kasım Midilli, "Geçen yıllara göre hazırlık yapıyoruz. Buna göre gül, kır çiçekleri hazırlayıp orkideleri ambalajlıyoruz. En çok gül, orkide, kır çiçekleri ve nergis tercih ediliyor. Güller 150, orkideler ise bin 200, bin 500 civarında satılıyor. Buketler 500 liradan başlıyor ve 5 bin liraya kadar çıkıyor. Çiçek alanlar ürünlerin tazeliğine, ambalajına dikkat ediyor. Bu sene fiyatlarda yaklaşık olarak yüzde 50 oranında zam var. Bunun sebebini ise üretim maliyetlerine bağlıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir ülkeyi daha karıştırdı
img

Hastanedeki skandala inceleme
img

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

Bir ülkeyi daha karıştırdı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.