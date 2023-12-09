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Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 92 kg Türkiye Şampiyonu Alperen Atar Alaplı Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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Serbest güreş Türkiye Şampiyonası 92 kg Türkiye şampiyonu Alperen Atar, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, Alperen'in başarısından gurur duyduklarını belirtti ve ona Avrupa ve Dünya şampiyonluğu beklediklerini söyledi. Ziyarette, Alaplı Spor Kulübü yöneticileri de hazır bulundu.

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 92 kg Türkiye şampiyonu olan Alperen Atar, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye şampiyonu olan Alperen Atarla gurur duyduklarını belirtti.

Alperen'in bu başarısı İlçemizdeki birçok gencimize de örnek olacağını belirten Tekin, "Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 92 kg Türkiye şampiyonu olan Alperen Atar kardeşimizi Belediyemizde ağırlamaktan mutlu olduk. Alperen'in başarısıyla hepimiz gurur duyduk. Onunu bu başarısı İlçemizdeki birçok gencimize de örnek olacaktır. Türkiye şampiyonluğu derecesi artık bize yetmez Alperen kardeşimizden artık Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Alaplı Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman devam edecektir. Ben Alperen'in ailesine böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Onu yetiştiren değerli hocalarına da teşekkür ediyorum. Ayrıca Üniversite öğrencisi olan Alperen kardeşimize hem eğitim hayatında hem de Milli takımda başarılar diliyorum. Onunla ne kadar gurur duysak azdır." Dedi.

Başkan Tekin, konuşmasının ardından şampiyon sporcuya çeyrek altın ve onu yetiştiren hocası Yasin Şahin'e plaket takdim etti.

Ziyarette, Alaplı Spor Kulübü yöneticileri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nuri Tekin Türkiye Dünya Yerel Spor Güncel Haberler

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